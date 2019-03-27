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Türkiye

Çiftlik Bank iddianamesinin detaylarına TRT Haber ulaştı

TRT Haber'in ulaştığı Çiftlik Bank iddianamesinin detaylarında SPK'nın hazırladığı rapor dikkat çekti. Rapor, nitelikli dolandırıcılığı açığa çıkardı.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:35 - Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 19:35

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