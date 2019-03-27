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Türkiye

Gemi atıklarından ekonomiye yaklaşık 40 milyon liralık katkı

İstanbul’da, son bir yılda 7 bin 458 gemiden toplanan 186 bin 804 metreküp atığın geri kazanımı sonucunda ekonomiye yaklaşık 40 milyon lira katkı sağlandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:01 - Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 19:01

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