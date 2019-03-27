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Hortumda şemsiye ile birlikte uçtu

Osmaniye'de oluşan hortum sırasında, sebze halinde çalışan Mehmet Ali Çanak, iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalandı. Hortumun etkisini kaybetmesiyle düşen Çanak yaralandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:59 - Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 15:59

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