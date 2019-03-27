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Teröristlerin korkulu rüyası zırhlı araçların eğitimi Söğüt'te veriliyor
Terörle mücadelede destan yazan Mehmetçik, yeni zırhlı araçları kullanma kabiliyetini Söğüt’teki Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki zorlu parkurlarda geliştiriyor.
27 Mart 2019 Çarşamba 15:41 -
Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 15:41
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