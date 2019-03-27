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Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü tanıtıldı
Tamamen elektrikle çalışan yerli elektrikli traktörün tanıtımı Manisa'da yapıldı. Prototipleri seri üretime hazır olan elektrikli traktör, 7 liralık şarjla 8 saat çalışacak.
27 Mart 2019 Çarşamba 09:26 -
Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 09:27
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