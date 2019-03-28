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Küçük kız ezilmekten kıl payı kurtuldu

Fatih’te aniden yola atlayan Suriyeli küçük kız, motosikletin altında ezilmekten son anda kurtuldu. Ölümden kıl payı kurtulan minik kız, ağabeyi azarlayınca gözyaşlarına boğuldu.

28 Mart 2019 Perşembe 10:21 - Son Güncelleme 28 Mart 2019 Perşembe 10:21

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