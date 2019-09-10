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Yaşam

Köy meydanında sinema keyfi

Yazlık sinema geleneği, Adana'da hala yaşatılıyor. Ceyhan Belediyesi, traktör römorkunda kurduğu platformla köy köy dolaşarak sinema hizmeti sunuyor.

10 Eylül 2019 Salı 15:19 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 15:20

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