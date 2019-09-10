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Edirneli öğrencilerin ilk dersi Çanakkale'deydi

Edirne'den 700 öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ilk dersini Çanakkale'de yaptı. Şehitler Abidesi'nde oluşturulan sınıflarda ilk ders Çanakkale Savaşı oldu.

10 Eylül 2019 Salı 15:12 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 15:19

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