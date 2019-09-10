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Yaşam

Çamura saplanan yavru fil 2 gün sonra kurtarıldı

Zimbabve'de yavru fil çamura saplanınca, anne fil onu kurtarmak için 2 gün boyunca çabaladı. İhbar üzerine bölgeye giden gönüllüler, yavru fili kurtardı.

10 Eylül 2019 Salı 11:42 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 11:43

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