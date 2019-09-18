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Yaşam

Kore Gazisi Mehmet dedenin "Osman" özlemi

Muğlalı 90 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Karakuş, savaşta kimsesiz kalan çok sayıda çocuğa Türk askerinin gösterdiği merhamet ve şefkatin canlı tanığı olarak yaşamını Milas ilçesinde sürdürüyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 00:41 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 00:50

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