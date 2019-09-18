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Sümeyye memleketinde coşkuyla karşılandı

Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayla göğsümüzü kabarttı. Bayrağımızı gururla dalgalandıran Boyacı, memleketi Eskişehir'de de coşkuyla karşılandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 22:22 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:23

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