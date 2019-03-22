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Türkiye

Köprüden düşen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Diyarbakır'da bir otomobilin başka bir araçla çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı.

22 Mart 2019 Cuma 15:55 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 15:55

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