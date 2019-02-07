TRT Haber

7
Şubat 2019
Perşembe
Kültür Sanat

Konteyner zenginleştirilmiş kütüphaneye dönüştürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertaylan İlkokulunda konteynerde "Z Kütüphane" kuruldu. Çocuklar, rengarenk akıl oyunlarının, kokulu kitapların olduğu dünyada çok mutlu.

07 Şubat 2019 Perşembe 14:54 - Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 14:54

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