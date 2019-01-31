TRT Haber

31
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

Komandolar karlı dağlarda terörle mücadeleye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların, karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:50 - Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 17:50

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