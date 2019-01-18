TRT Haber

18
Ocak 2019
Cuma
Dünya

Kolombiya'da sahilde çalıların arasından çıkan timsah paniği

Kolombiya'da Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda, çalıların arasından denize inen timsah, çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

18 Ocak 2019 Cuma 12:00 - Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 12:00

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER