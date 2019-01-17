TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

Münbiç’teki terör saldırısında dikkat çeken zamanlama

Münbiç'te 4'ü Amerikalı 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası bölgede sessizlik hakim. Saldırının Amerikan askerlerinin çekilmesini durdurmak için yapıldığı düşünülüyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 19:43 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 19:43

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