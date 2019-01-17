TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

İngiltere'yi Brexit sürecinde bekleyen muhtemel senaryolar

İngiltere'de parlamentonun Brexit anlaşmasını reddetmesinin ardından başlayan kaos ortamı sürüyor. Ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine dair birden fazla senaryo bulunuyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 17:53 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 17:53

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