TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

Avrupa ülkelerinde tansiyon düşmüyor

Avrupa başkentlerinden peş peşe protesto haberleri geliyor. Hükümetler bölünmeyle mücadele ederken, sokağa çıkan halk yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor

17 Ocak 2019 Perşembe 15:28 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 15:28

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