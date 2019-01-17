TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

Fransa'da bir üniversitede patlama

Fransa'nın Lyon kentindeki bir üniversitede patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:08 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 13:09

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