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Kök hücre bağışındaki tek engel "ön yargılar"
Kemik iliği bekleyen hastalar için kök hücre bağışı hayati önem taşıyor. Bağışın önündeki en büyük engel ise ön yargılar. İşte hayati öneme sahip bağışla ilgili ön yargılar ve sürece ilişkin detaylar.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:45 -
Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:47
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