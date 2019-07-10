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Türkiye

Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor

İlk kazması mayıs ayında vurulan Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TRT Haber, 633 bin metrekare alana kurulan çalışma sahasının son halini görüntüledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:07 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08

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