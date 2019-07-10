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Türkiye

Beylikdüzü'nde tır bariyerlere çarptı

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan tır bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol bir süre sonra açıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:32

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