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Türkiye

Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:29 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32

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