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Türkiye

İstanbul'da yasa dışı organ naklini polis engelledi

İstanbul'da gerçekleştirilen organ kaçakçılığı operasyonunda, özel bir hastaneye baskın düzenleyen ekipler, 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyona ilişkin detaylara TRT Haber ulaştı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:31 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:34

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