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Türkiye

Tarihi Tunca Köprüsü onarılıyor

Edirne'nin simgelerinden tarihi Tunca Köprüsü'nde onarım çalışmaları başladı. 8 hafta devam etmesi beklenen çalışmalar nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 22:19 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 22:21

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