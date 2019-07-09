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Türkiye

30 sporcu Ömer Halisdemir için pedal çevirecek

Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz denilince akla gelen ilk isimlerden. İstanbul'dan yola çıkan milli sporcular, Halisdemir için 6 günde 990 kilometre pedal çevirecek.

09 Temmuz 2019 Salı 19:33 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 19:34

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