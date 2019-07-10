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Türkiye

Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir şantiyede çalışan Mehmet Poyraz, düzenli olarak şantiyeye gelen tilkiyi kendi elleriyle besliyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:21

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