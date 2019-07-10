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Türkiye

İhanet gecesiyle ilgili ikinci suikast planı iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişimin yaşandığı gece tüm riskleri alarak Marmaris'ten İstanbul Atatürk havalimanına gelmişti. O geceyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:27 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:29

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