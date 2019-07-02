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Kilim sererek top oynayan miniklerin halı sahasının inşaatı başladı
Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklar için yapılacak halı sahanın inşaatına başlandı.
02 Temmuz 2019 Salı 23:01 -
Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 23:02
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