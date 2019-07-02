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Üsküdar'da binada yangın

Üsküdar'da bir binada yangın çıktı. Alevler binanın çatısını sararken çevrede korku dolu anlar yaşandı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

02 Temmuz 2019 Salı 18:58 - Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 18:59

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