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Türkiye

Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi

Bingöl'ün Genç ilçesinde başıboş bir inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.

02 Temmuz 2019 Salı 16:53 - Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 16:54

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