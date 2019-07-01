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Türkiye

Geri adım atarken 4 metreden boşluğa düştü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde minibüsüne binmek istediği sırada geri adım atan sürücü Veysel Değerli, dengesini kaybederek 4 metreden düştüğü beton zeminde ağır yaralandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:10 - Son Güncelleme 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19

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