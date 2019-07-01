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Türkiye

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Konya'da uygulama noktasında durmayarak kaçan otomobil sürücüsü, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücüye toplam 11 bin lira para cezası kesildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:15 - Son Güncelleme 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16

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