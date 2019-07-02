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Türkiye

4 metre yüksekliğindeki bisikletiyle Giresun sokaklarında dolaşıyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Hamza Yıldırım, kardeşinin isteği üzerine bisiklet yapmaya başladı. Ancak ortaya alışılmışın dışında yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bir bisiklet çıktı.

02 Temmuz 2019 Salı 20:35 - Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 20:37

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