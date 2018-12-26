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26
Aralık 2018
Çarşamba
Dünya

Kevin Spacey tacizden hakim karşısına çıkacak

Genç bir erkeğe tacizde bulunma suçlamasıyla mahkemeye çıkacak olan Amerikalı oyuncu Kevin Spacey, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile kendini savundu.

25.12.2018 - 20:08

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