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26
Aralık 2018
Çarşamba
Dünya

ABD'de bir uçak otobana acil iniş yaptı

ABD'nin Alabama eyaletinde 2 kişiyi taşıyan tek pervaneli uçak, motor arızası nedeniyle otobana acil iniş yapmak zorunda kaldı.

25.12.2018 - 20:08

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