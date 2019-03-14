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Yaşam

Kedinin su içtiğini görünce tramvayı durdurdu

Antalya'da vatman Oğuz Ay, raylar üzerinde su içen kediyi görünce kullandığı tramvayı durdurdu. Kediyi, rayların üstünden alarak güvenli bir noktaya taşıdı.

14 Mart 2019 Perşembe 19:00 - Son Güncelleme 14 Mart 2019 Perşembe 19:00

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