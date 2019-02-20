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20.02.2019 - 15:03
CHP 80 belediye başkanını aday göstermedi
20.02.2019 - 14:52
CHP İzmir İl Başkanlığı önünde "Buca" protestosu
20.02.2019 - 14:23
Anayasa Mahkemesi 216 bin bireysel başvurunun 176 binini sonuçlandırdı
20.02.2019 - 14:00
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kocamaz'a davet
20.02.2019 - 13:59
CHP'nim Meclis Başkanı adayı belli oldu
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Kartal'daki enkazdan çıkarılan anne ve kızı bir arada
İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken 8 katlı apartmanın enkazından çıkarılan 6 yaşındaki Azra Havva ile annesi kavuştu.
20 Şubat 2019 Çarşamba 15:06 -
Son Güncelleme 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
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