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Yaşam

Kartal'daki enkazdan çıkarılan anne ve kızı bir arada

İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken 8 katlı apartmanın enkazından çıkarılan 6 yaşındaki Azra Havva ile annesi kavuştu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:06 - Son Güncelleme 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:06

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