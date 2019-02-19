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Yaşam

Antalya'da çöpler Mozart eşliğinde toplanıyor

Antalya tarihi Kaleiçi’nde çöpler, özel olarak yapılan çöp aracıyla toplanıyor. Mozart'ı duyup aracın geldiğini anlayan vatandaşlar da çöplerini dışarı bırakıyor.

19 Şubat 2019 Salı 16:51 - Son Güncelleme 19 Şubat 2019 Salı 16:51

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