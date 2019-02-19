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Yaşam

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde turist yoğunluğu

Kars-Ardahan sınırındaki Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

19 Şubat 2019 Salı 13:02 - Son Güncelleme 19 Şubat 2019 Salı 13:02

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