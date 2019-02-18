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Yaşam

71 yıldır kayak pistlerinde

Kayseri'de yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Taflı, çocukluğunda başladığı kayak sporunu tutkuyla sürdürüyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:11 - Son Güncelleme 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:11

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