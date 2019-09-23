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Yaşam

Kanser hastası arkadaşlarına moral vermek için saçlarını kestirdiler

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 19 yaşındaki kanser hastası Ünsal Çelikoğlu'na destek olmak isteyen bir grup genç saçlarını kestirdi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:27 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:27

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