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Türkiye

Kamikaze İHA'lar TSK'nın gücüne güç katacak

Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM Savunma arasında imzalanan sözleşme kapsamında, 356 tane Kargu-2 güvenlik güçlerine teslim edilecek.

15 Aralık 2019 Pazar 11:26 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 11:27

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