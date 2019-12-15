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Türkiye

Bakan Soylu'dan HDP'ye sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin önemli rakamları paylaştı. Soylu, PKK ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini bir kez daha vurguladı.

15 Aralık 2019 Pazar 00:08 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 00:11

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