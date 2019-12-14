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MSB'den Akdeniz Kalkanı Harekatı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen "Akdeniz Kalkanı Harekatı"ndan fotoğraf ve video paylaştı.
14 Aralık 2019 Cumartesi 22:01 -
Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 22:19
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