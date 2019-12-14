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Türkiye

Pendik'te gecekondu yangını

Pendik'te bir gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak gecekondu kullanılamaz hale geldi.

14 Aralık 2019 Cumartesi 19:56 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 19:58

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