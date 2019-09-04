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Dünya

Japonya'nın sürücüsüz otobüsü olimpiyatlara hazırlanıyor

Japonya'nın sahil şehri Enoshima'da test edilen sürücüsüz otobüs, sensörler sayesinde arabaları ve yayaları tanıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:52 - Son Güncelleme 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:28

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