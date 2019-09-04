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Dünya

Rusya'da küçük hırsızlar kameraya yakalandı

Rusya’da bir evin bahçesinden el arabası çalmaya çalışan 2 çocuğun sokak kapısı kilitli olunca arabayı bahçeden çıkarmak için defalarca uğraşmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:21 - Son Güncelleme 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:21

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