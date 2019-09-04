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Dünya

Almanya'da Hitler selamıyla ırkçı saldırı

Almanya'da ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Münih kentinde Yüksek sesle Hitler selamı veren bir grup genç, bir kadına saldırdı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:22 - Son Güncelleme 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:22

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