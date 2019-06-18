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Jandarmadan "Çanakkale Zaferi" videosu

Jandarma Genel Komutanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video sosyal medyada paylaşıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:08 - Son Güncelleme 18 Mart 2019 Pazartesi 00:08

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